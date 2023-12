Se é deste signo poderá mudar de emprego este ano!

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias traz as previsões de cada signo para 2024. 2024 será um ano regido por Saturno, planeta do karma, planeta do tempo, ou seja «Aquilo que andámos a semear, este ano vamos ter a nossa retribuição».

O número do ano 2024 é o oito e a cor predominante é o encarnado. Para todos os signos será um ano de muito trabalho.

Para Carneiro, a nível de trabalho, bons resultados também, retorno do investimento no trabalho, dado que é um signo muito pro-ativo.

Sendo um ano de muito trabalho pode também representar certas mudanças neste campo… O signo Touro terá um 2024 cheio de oportunidades para investimentos a nível profissional, vão sentir-se muito bem, com carisma e empoderados até maio/junho e por isso, será benéfico aproveitar o boost até essa data.

Gémeos terá um ano com mais responsabilidade a nível profissional, e, a partir de maio conseguirão contrariar qualquer instabilidade vivida.

O signo Caranguejo, a nível de trabalho, terá um ano exigente, no entanto com boa gestão vai ser ano excelente.

Para as pessoas de signo Leão será um ano cheio de desafios, e com eles poderá estar intrínseco o de mudar de «ares profissionais». Um ano com mudanças e ajustes e seguro que se agarrarem as oportunidades, vão acabar bem.

Para Virgem vai ser sem dúvida um ano virado para o trabalho, e o retorno profissional vai ser incrível. É importante não esquecer que muito trabalho pode ter repercussões na saúde, e portanto para bem da saúde mental, é aconselhável desacelerar um pouco.

Para Balança, 2024 será um ano de oportunidades únicas para se dar a conhecer no trabalho sem medos!

Para Escorpião, a nível profissional, será um signo que começará o ano a abrir e vai acabar o ano a a abrir também!

As pessoas de signo Sagitário vão ter um ano da palavra «sim». A nível profissional dizer sim a tudo. Oportunidades incríveis virão.

Para Capricórnio, a nível profissional, também é dever agarrar todas as oportunidades pois 2024 traz uma novidade há muito esperada.

Aquários no trabalho vão ver tudo aquilo que investiram nos últimos sete anos a ter retorno este ano, é para fazer acontecer e para se estruturarem profissionalmente.

Para as pessoas do signo Peixes, a nível de trabalho, quanto maior for o compromisso e a dedicação, maior será o retorno.

