Descubra o que Maria Helena antevê para Carneiro, Touro e Gémeos no Ano de 2024

Descubra a influência das cartas dominantes, como o Ermita para Carneiro, a Justiça para Touro e o Imperador para Gémeos. Maria Helena revela perspetivas cativantes no amor, saúde e trabalho para cada signo, proporcionando uma visão única e esclarecedora do que o próximo ano reserva para estas áreas fundamentais da vida.

Carneiro - O Eremita

Durante a entrevista no programa da tarde, revelou-se também a carta dominante para o signo Carneiro - o Ermita. Maria Helena esclareceu que, na sua visão, não existem cartas más: "Para mim não há cartas más, no entanto, o eremita é aquela pessoa que anda à procura durante o dia com uma candeia." A especialista em signos aprofundou a explicação, destacando a dualidade de abordagens na vida: "É caso para dizer 'estás a fazer a coisa errada da maneira certa ou a coisa certa da maneira errada.'" Maria Helena prosseguiu, enfatizando a importância da introspeção para as pessoas de Carneiro, afirmando que 2024 é um ano de viragens, procura por respostas e uma nova perspetiva de vida.

Segundo Maria Helena, os meses mais intensos e marcantes serão março e abril para as pessoas do signo carneiro. No campo amoroso, Maria Helena antevê encontros e reencontros inesperados, realçando que coisas do passado podem ressurgir com uma nova dimensão: "As pessoas mudam e mudam muito, muitas vezes para melhor. Costumo dizer que as pessoas são como o vinho do Porto, com a idade, quem é bom melhora, quem for rabugento piora um bocadinho." No que toca à saúde, a taróloga aconselha atenção à coluna. Quanto ao trabalho, é previsto um ano de amadurecimento e mudança positiva. Maria Helena reforça a importância da atenção nos meses intensos a todos os níveis, março e abril.

Touro - A Justiça

A carta dominante para o signo Touro é a Justiça, representando o equilíbrio e a harmonia na vida. Segundo Maria Helena, "equilíbrio é pôr a vida em ordem." Janeiro destaca-se como um mês favorável, repleto de motivação e propício a mudanças significativas.

No campo amoroso, os taurinos sentirão uma inclinação para relações estáveis, procurando bases sólidas em vez de relacionamentos voláteis. Em relação à saúde, embora os taurinos estejam em boa forma, a especialista aconselha a evitar excessos alimentares, sublinhando a influência direta da alimentação na saúde: "Somos realmente aquilo que comemos e cometemos muitos excessos. A alimentação pode curar-nos." Maria Helena revela o seu próprio cuidado com a alimentação, enfatizando a importância da variedade.

Para Touro, 2024 promete ser um ano muito positivo, também no âmbito profissional. A especialista encoraja a busca por novas ideias no trabalho, antecipando a chegada de prosperidade financeira: "No trabalho, procure avançar com novas ideias. Vai entrar dinheirinho!".

Gémeos – O Imperador

É notável que o signo da taróloga Maria Helena seja Gémeos, e, segundo ela, este é um ano de expansão e conquistas para os geminianos. Maria Helena destaca: "É um ano em que os geminianos vão conquistar, vão realizar projetos e vão ganhar muito dinheiro." A curiosidade aumenta quando Manuel Luís Goucha questiona se Maria Helena planeia conquistar ainda mais e expandir os seus negócios. A especialista esclarece que nem tudo se resume a negócios, enfatizando que as metas pessoais, muitas vezes não divulgadas, são as mais significativas. Maria Helena assegura que continuará a ter objetivos ao longo de toda a vida.

No campo amoroso, os nativos de Gémeos aspiram à estabilidade. No âmbito da saúde, Maria Helena sublinha a importância das rotinas: "Vai ter que adotar boas rotinas, manter uma alimentação equilibrada e cuidar de si, pois é um ano bastante exigente." Este período é caracterizado por diversas conquistas, levantando a questão: "Há quem afirme ser muito generoso para com os outros, mas menos benevolente consigo mesmo! Porquê?"

No contexto profissional, é um ano para confiar nas suas capacidades, pois está destinado a atingir metas significativas. Maria Helena partilha a sua perspetiva: "No meu caso, não sei que metas é que Deus terá para mim, mas eu acredito que sejam boas!"

Recorde:

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos recitam oração de Maria Helena

Há quase 20 anos, Maria Helena fez previsões sobre a vida de Cláudio Ramos. E acertou!