Estes são os signos que vão ter mais sorte no amor em 2024!

De loira a morena! Cristina Ferreira faz mudança de look radical!

Carneiro, Touro e Gémeos: Saiba quais as previsões dos signos para 2024

Caranguejo, Leão e Virgem: Saiba quais as previsões dos signos para 2024

Balança, Escorpião e Sagitário: Saiba quais as previsões dos signos para 2024

Capricórnio, Aquário e Peixes: Saiba quais as previsões dos signos para 2024

No «Dois às 10», recebemos a taróloga Joana Dias que nos traz as previsões de cada signo para 2024. O próximo ano será regido por Saturno, planeta do karma.

Mais sorte no amor e novidades nas relações será Carneiro, em que 2024 é um ano ideal para se apaixonar. Já Touro, também terá um ano de amor, marcado pela estabilidade, compromisso e vontade de amar.

Balança terá um ano de decisões importantes a tomar no nível amoroso. Se é do signo Escorpião e está solteiro, aproveite muito bem 2024, pois será um ano de grandes oportunidades para encontrar parceiros para a vida inteira.

O signo Sagitário irá deparar-se com momentos intensos que o vão levar a tomar decisões importantes. Se é Capricórnio não hesite em aprofundar a sua relação, pois este é o ano para isso! Peixes também um signo que terá grandes oportunidades, por exemplo uma amizade colorida pode transformar-se num relacionamento sério.

Veja aqui as oportunidades dos restantes signos e ainda, o que o resto do ano 2023 lhe reserva.