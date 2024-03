Março vai ser o mês do trabalho! Estes são os signos que vão ter mais desafios na sua vida profissional

Joana Dias, a perita em tarologia do programa "Dois às 10", partilhou as suas previsões para o mês de março durante a sua participação no programa.

Ao analisar os diferentes signos, antecipou que março será um mês desafiador no que diz respeito ao trabalho, tanto de forma positiva como negativa, para alguns nativos. Descubra como o seu signo se enquadra nestas previsões.

Os nativos de Touro vão estar com pouca paciência no seu local de trabalho. Já Gémeos vão precisar de ter cuidado com o que dizem e com as as atitudes que têm, pois estas podem ser mal interpretadas.

Os nativos de Balança e Escorpião vão ter um mês particularmente difícil, na medida em que, os nativos de Balança vão andar stressados, ou seja, no trabalho inclusive. Já os nativos de Escorpião, espera-se um mês de grande tensão.

Por outro lado, num âmbito bem mais positivo, Sagitário vai ter um mês de boas oportunidades profissionais, por isso esteja atento.

Os nativos de Leão vão debater-se com o trabalho em equipa e vão demonstrar alguma dificuldade neste âmbito. Será necessário um esforço extra para conseguir fazê-lo.

Aquário e Peixes vão ter um mês de Março relativamente tranquilo. Para os nativos de Aquário, estejam de olhos abertos porque o vosso esforço será recompensado em breve. Já Peixes, vai ser necessário um pouco de bom senso no local de trabalho, desta forma irão presenciar um ambiente mais calmo.