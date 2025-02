Mais atenção: em março, este signo tem que dedicar mais fico à vida amorosa

Com a chegada de março, não só damos as boas-vindas à primavera, mas também ao novo ano astrológico, que se inicia com a entrada do Sol em Carneiro. Para nos guiar nesta jornada cósmica, contamos com a análise da taróloga Joana Dias, que desvenda o que os astros têm reservado para cada signo ao longo deste mês.

Descubra abaixo as previsões para amor, trabalho e saúde de cada signo e prepare-se para as energias que se avizinham:

Carneiro (21 de março – 19 de abril)

Amor: Nas relações, podem sentir-se impacientes. É o momento de refletir e colocar tudo em questão.

Trabalho: Novas oportunidades surgem, favorecendo o crescimento pessoal e profissional.

Touro (20 de abril – 20 de maio)

Amor: É o momento ideal para fortalecer os vínculos afetivos e definir um plano para o futuro das relações.

Trabalho: O esforço dedicado trará recompensas significativas. O sucesso está a caminho, mas exige dedicação total.

Gémeos (21 de maio – 20 de junho)

Conselho: Mais vale prevenir do que remediar! Esteja atento às decisões importantes.

Trabalho: As oportunidades de crescimento são promissoras. O progresso profissional depende da sua capacidade de adaptação e inovação.

Saúde: O corpo dá sinais importantes – escute-o e não ignore sintomas.

Caranguejo (21 de junho – 22 de julho)

Amor: Se o foco estiver na família, poderá haver menos disponibilidade para encontrar ou fortalecer uma relação amorosa.

Trabalho: A criatividade está em alta! É o momento certo para abraçar novos projetos e investir em ideias inovadoras.

Leão (23 de julho – 22 de agosto)

Amor: A comunicação será a chave para o sucesso nos relacionamentos.

Trabalho: Exige-se um esforço adicional para alcançar os objetivos.

Saúde: Atenção à saúde! É aconselhável realizar análises médicas.

Virgem (23 de agosto – 22 de setembro)

Amor: É importante dedicar mais tempo e atenção à vida amorosa.

Trabalho: As responsabilidades podem parecer esmagadoras, exigindo organização e paciência.

Balança (23 de setembro – 22 de outubro)

Amor: Será essencial alinhar expetativas para alcançar harmonia nas relações. Solteiros podem viver momentos de intensa paixão.

Trabalho: Mais foco e determinação serão fundamentais para o sucesso.

Escorpião (23 de outubro – 21 de novembro)

Trabalho: Todo o esforço e dedicação investidos começam a ser reconhecidos.

Saúde: Cuidado com os olhos e dores de cabeça.

Sagitário (22 de novembro – 21 de dezembro)

Conselho: A verdadeira felicidade está em saber que a vida tem um propósito.

Trabalho: Oportunidades e novas perspectivas trazem mudanças positivas para o futuro.

Capricórnio (22 de dezembro – 19 de janeiro)

Trabalho: O reconhecimento tão aguardado finalmente chega.

Saúde: Atenção aos pulmões e às constipações. Cuide do sistema respiratório.

Aquário (20 de janeiro – 18 de fevereiro)

Amor: Um período de mudanças significativas pode estar a caminho.

Saúde: Oscilações de humor podem surgir. É essencial cuidar da mente e do bem-estar emocional.

Peixes (19 de fevereiro – 20 de março)

Aniversário: Este é o mês especial dos nativos de Peixes. Parabéns!

Saúde: Atenção a possíveis alergias.