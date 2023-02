Sílvia e Paulo atacam Ana Sofia: «O propósito foi ir buscar o dinheiro, ir enxovalhar o João»

Sílvia não aguenta as lágrimas: «Era mesmo um furacão, talvez vergonha de mim mesma...»

Na cerimónia final, Sílvia e Paulo fizeram um balanço muito positivo da Ex-periência, no entanto, recordaram os conflitos que tiveram com Ana Sofia no retiro.

«A Ex-periência é vivida em casal mas também foi vivida em grupo e houve momento de tensão. Em que é que isso afetou a vossa relação?», começou por questionar Maria Botelho Moniz.

«Não é fácil lidar com a Ana Sofia 24 sob 24 horas (…) Só o nome Ana Sofia dá aqui uma revoltazinha no meu coração (…) Só quem lidou com ela é que sabe realmente quem é a Ana Sofia, a diva de Cascais», respondeu Sílvia.

Os participantes recordam a saída abrupta de Ana Sofia na cerimónia do compromisso: «Naquele momento em que o casal se levanta e sai, o que é que vos passa pela cabeça?», questionou Maria Botelho Moniz.

«Não fiquei surpreendida, porque o que ela fez naquele dia devia ter feito antes (…) Será que teve noção que toda a gente percebia quem era realmente a Ana Sofia?»

«O propósito da Ana Sofia foi ir buscar o dinheiro, ir enxovalhar o João», ataca Paulo.

«Eu fui eu, ponto final (…) Fico triste por ter sido a má da fita», acrescenta Sílvia.