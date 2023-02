Paulo e Sílvia revelam quanto dinheiro perderam com o vício do jogo

Sílvia «arranca» gargalhada a Goucha: «Confio no Paulo, só não confio nas galdérias»

Após a grande final da Ex-periência, os participantes terão oportunidade de conversar com Manuel Luís Goucha sobre as suas relações e a participação no programa. Os primeiros a ter esta oportunidade foram o mediático casal, Sílvia e Paulo.

Manuel Luís Goucha começou por questionar Sílvia sobre o sentimento que nutre por Paulo desde o início: «Você sempre o amou, independentemente das patifarias que terá feito?». O casal confirmou que o divórcio foi uma decisão e que sempre sentiram muito carinho um pelo outro.

Um dos temas que suscitou mais curiosidade no apresentador foi o vício de Paulo no jogo. «Não entendo como o Paulo entrava por aquela porta sabendo que apostava e não dizia nada», começa por admitir Sílvia, mas acaba por admitir que «o Paulo tinha medo da minha reação».

«Estava a apostar dinheiro que me fazia falta, mas não jogava todos os dias», revelou Paulo. Quando Manuel Luís Goucha perguntou se o valor da dívida rondava os milhares de euros, Sílvia não hesitou em responder com a honestidade a que sempre nos habituou: «Nunca fui rica!». Paulo acabou por revelar que o valor da dívida rondava os 2500€.

