Sílvia Rizzo lamenta morte de artista famoso: «Obrigada pela genialidade...»

Sílvia Rizzo, que podemos ver atualmente como São, em «Festa é Festa», usou as redes sociais, no passado domingo (2 de abril), para lamentar a morte do famoso músico, compositor, produtor e ator japonês, Ryuichi Sakamoto, que faleceu a 28 de março de 2023, aos 71 anos.

A atriz partilhou uma fotografia do artista, com a legenda

"Ryuichi Sakamoto :(

Obrigada pela genialidade, pela música maravilhosa e inspiradora 🤍🤍🤍".

