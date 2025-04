Todos vão querer estar presentes: Simon Cowell pela primeira vez a Portugal para um evento icónico

O icónico Simon Cowell, uma das personalidades mais reconhecidas no mundo do entretenimento, vai marcar presença em Portugal pela primeira vez para participar na conferência internacional ICON - Influencing the World. O evento terá lugar entre 4 e 6 de junho, na Meo Arena, em Lisboa, e promete reunir algumas das vozes mais influentes e inovadoras da atualidade.

Com uma carreira brilhante como produtor de televisão, executivo de editora discográfica e empresário de sucesso, Simon Cowell traz consigo uma experiência única e uma visão estratégica para o mundo do entretenimento. Conhecido pelo seu olhar perspicaz para o talento, Cowell conquistou uma audiência global com programas como The X Factor e Got Talent, tendo ainda impulsionado as carreiras de artistas como One Direction, Camila Cabello e Little Mix.

Durante a sua participação na ICON, o empresário e mentor de talentos vai partilhar a sua vasta experiência sobre temas centrais como a descoberta de novos talentos, o impacto da música e da televisão na sociedade contemporânea e as mais recentes tendências da indústria do entretenimento. “A minha experiência tem sido sempre sobre dar espaço ao talento e ajudar a moldá-lo para alcançar o seu máximo potencial. É um privilégio fazer parte deste evento, que celebra a inovação e a influência no mundo moderno”, afirmou Simon Cowell.

O evento ICON surge como uma plataforma global para discutir as novas oportunidades de influência na era digital. Com um painel de speakers composto por algumas das mentes mais influentes das indústrias de entretenimento, marketing, tecnologia e inovação digital, a conferência promete ser uma oportunidade única de aprendizagem, networking e troca de boas práticas. Entre os confirmados, destacam-se também figuras como Chiara Ferragni, Camila Coelho, Mark Ritson, Cristina Ferreira e Loren Gray, além de muitos outros profissionais de renome.

A conferência, com o mote "Learn. Share. Lead", tem como objetivo reunir especialistas e líderes de diversas áreas para discutir os caminhos e as oportunidades de influência num mundo cada vez mais conectado.

Com um programa diversificado, o evento promete ser uma experiência imersiva para os participantes, que terão a oportunidade de ouvir diretamente os conselhos e insights de algumas das maiores personalidades do mundo atual.

Para mais informações sobre o evento e inscrições, consulte o site oficial www.iconference.io ou seguir a conta oficial do evento no Instagram @iconference.io.