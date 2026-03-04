Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
“Simply The Best - O Melhor dos Melhores” estreia sábado na TVI

  • Redação TVI
  • Há 2h e 38min
Este sábado, a TVI estreia “Simply The Best - O Melhor dos Melhores”, o talent show que celebra segundas oportunidades e prova que o talento não tem prazo de validade. Cinco concorrentes, duas fases decisivas e um único objetivo: conquistar o público e garantir um lugar na grande final.

Está a chegar o novo e emocionante talent show que promete provar que o talento não tem prazo de validade. “Simply The Best – O Melhor dos Melhores” chega para dar uma segunda oportunidade a vozes que já conquistaram o público, mas que ficaram com a sensação de que ainda tinham muito mais para mostrar.

Com apresentação de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, o programa reúne concorrentes que já passaram por outros concursos musicais, estiveram perto da vitória e sentiram o carinho do público. Agora regressam ao palco com mais experiência, mais maturidade artística e uma determinação renovada para transformar o passado numa conquista definitiva.

Duas fases de competição 

Em cada programa, cinco concorrentes sobem ao palco para uma noite decisiva, dividida em duas fases de grande intensidade. Na primeira ronda, cada participante apresenta-se individualmente, numa atuação que pode mudar o rumo da sua história. Um júri composto por três cantores reconhecidos pelos portugueses irá comentar cada performance.

A decisão, no entanto, é de quem está em casa: é o público quem decide quais são os dois concorrentes mais votados da noite. Na segunda fase, são apenas esses dois que regressam ao palco para um duelo final, numa última atuação de onde sairá o vencedor do programa, automaticamente apurado para a grande final.

Neste talent show quem decide é o público, do início ao fim.

Talento, superação e identidade

A competição é intensa porque todos sabem o que está em jogo: a oportunidade de provar que o seu lugar é no topo. Ao longo da temporada, o palco transforma-se num verdadeiro encontro de talentos que regressam com mais identidade artística, mais segurança e uma vontade enorme de vencer.

A grande final

Na grande final, os vencedores de cada um dos programas enfrentam-se pela última vez numa noite única e inesquecível, onde apenas um conquistará o título máximo: “O Melhor dos Melhores”.

Prepare-se para viver atuações arrebatadoras, duelos intensos e momentos de verdadeira consagração.
“Simply The Best – O Melhor dos Melhores” estreia este sábado na TVI. 

