Inscrições abertas para o “Soma e Segue” – o novo concurso da TVI com Manuel Luís Goucha

A TVI está à procura de participantes para o novo concurso que vai colar os portugueses ao ecrã: Soma e Segue!

Apresentado por Manuel Luís Goucha, este jogo é feito para quem confia no instinto e sabe arriscar no momento certo. Aqui, mais do que saber todas as respostas, o segredo está em jogar com astúcia, diversão e aquele sexto sentido apurado.

⚡️ Prepare-se para duelos eletrizantes, desafios cheios de surpresas e prémios irresistíveis — sempre com muitas gargalhadas e curiosidades à mistura!

Se adora desafios, boa televisão e momentos memoráveis, esta é a sua oportunidade de se destacar.



📧 Inscreva-se já! Envie o seu nome completo, idade, morada e telefone/e-mail de contacto para: somaesegue@tvi.pt

Soma e Segue — o concurso onde os palpites contam e a diversão nunca pára!



Consulte aqui o regulamento.