  • Redação TVI
  • Há 44 min
Inscreva-se no Soma e Segue e conheça Manuel Luís Goucha. Saiba como
SOMA E SEGUE

O concurso “Soma e Segue”, apresentado por Manuel Luís Goucha na TVI, abriu novas inscrições para quem quer testar conhecimentos, arriscar e divertir-se em televisão.

  • Inscrições abertas para o “Soma e Segue” – participe no concurso da TVI apresentado por Manuel Luís Goucha e viva uma experiência única cheia de desafios, prémios e diversão.

O programa “Soma e Segue”, conduzido por Manuel Luís Goucha, está de volta com novas inscrições abertas. Esta é a oportunidade perfeita para quem sonha brilhar na televisão e viver uma experiência única.

O concurso das tardes combina perguntas de cultura geral com o humor inconfundível de Goucha, garantindo momentos de entretenimento puro e muita diversão. Ao contrário de outros concursos, aqui não basta saber todas as respostas — é preciso confiar no instinto, arriscar no momento certo e jogar com astúcia.

Até agora, o formato tem conquistando o público com duelos eletrizantes, desafios cheios de surpresas e prémios irresistíveis, sempre acompanhados por gargalhadas e perguntas inesperadas.

Como participar no “Soma e Segue”

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do endereço de email indicado:  SOMAESEGUE@TVI.PT

Prepare-se para mostrar o seu lado mais rápido, inteligente e divertido — quem sabe se não será o próximo grande vencedor?

Veja aqui o que lhe espera: 

 

