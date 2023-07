Sónia Jesus derrete fãs com imagem inédita do filho bebé: «Tão crescido»

Sónia Jesus partilha nova foto com os filhos. Veja as melhores imagens!

Sónia Jesus e Vitó separados? A ex-concorrente esclarece tudo em exclusivo no TVI Extra!

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», encantou os fãs e seguidores com uma fotografia inédita do filho mais novo, Fabian, de 9 meses.

«O capítulo mais bonito desta história», escreveu Sónia Jesus na legenda da publicação, que foi de imediato inundada de comentários positivos.

Uma seguidora escreveu: «Que lindo. Está tão crescido», lê-se. «Lindão»; «É mesmo um fofuxoo»; são mais alguns dos comentários.

Recorde-se que para além de Fabian de 9 meses, Sónia Jesus é também mãe de Naísa, de 8 anos e Maiara de 11, todos fruto da sua relação com o companheiro, Vítor Soares.

Veja a partilha em baixo: