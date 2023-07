Em dia especial, Sónia Jesus declara-se: «Amo-te como se fosses minha»

Sónia Jesus e Vitó separados? A ex-concorrente esclarece tudo em exclusivo no TVI Extra!

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», declarou-se à sobrinha no dia do seu aniversário, mostrando o quanto a ama.

Nas stories, da sua página de Instagram, a ex-concorrente partilhou uma fotografia da menina, com um texto inspirador.

«Parabéns minha princesa da tia. Que este dia se repita por muitos e longos anos. Amo-te como se fosses minha! Que Deus ilumine e guie o teu caminho e te dê muita proteção e saúde», começou por referir.

Sónia Jesus acrescentou: «És a minha Mimi do meu coração, tenho muito orgulho na menina meiga, educada e carinhosa que tu és, meu amor. Amo-te muito mesmo, vou estar sempre ao teu lado, sempre e para sempre. Podes contar com a tia».