Afinal, o que tem o filho de Sónia Jesus? Ex-concorrente explica!

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», mostrou-se preocupada com umas borbulhas que apareceram no filho mais novo, Fabian, de nove meses e pediu ajuda aos fãs para decifrar o que poderia ser.

Nas stories do Instagram, esta segunda-feira, a ex-concorrente partilhou duas fotografias das borbulhas no corpo do menino e questionou: «Palpites do que possa ser estas bolhas?»

Mais tarde, depois de ir ao pediatra, Sónia Jesus explicou que, ao contrário do que a maioria dos seguidores disse, não se trata de varicela, mas sim de «bolhas do calor».

«Porém não é varicela, são bolhas do calor. Amanhã (esta terça-feira) conto-vos o que disse o pediatra. Obrigado por todas as mensagens!», escreveu num storie partilhada na mesma rede social.