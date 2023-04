Sónia Jesus recebe visita da polícia e, indignada, deixa recado: «Preocupem-se mais com a vossa vida»

Sónia Jesus chora: «O pior momento foi mexerem com as minhas filhas, foi o desespero»

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother» recorreu às redes sociais para contar um episódio que se passou e que a deixou indignada. Nos stories do Instagram, a nortenha revelou que recebeu uma visita inesperada da Polícia de Segurança Pública (PSP).

«Estava no Bazar, a fazer os meus envios, normal, como estou sempre e, de repente, abrem a porta e quem era? A PSP», contou, adiantando que após ser questionada sobre o que era aquele espaço, respondeu que se tratava de uma loja online e que vendia «pequenos eletrodomésticos».

O agente da PSP parece ter mostrado mais curiosidade sobre o seu negócio, voltando a questionar: «E só vende isto?», Sónia respondeu que sim e o polícia pediu para entrar para ver melhor o espaço, insistindo: «De certeza que só vende isto?», ao que a ex-concorrente respondeu novamente que sim.

«Mas conheço a sua cara de algum lado», disse o agente, segundo contou Sónia que depressa terá respondido: «Deve ser do «Big Brother», eu participei». O polícia respondeu: «Não, porque eu não vejo reality-shows» e Sónia disse que assim sendo não sabia de onde podia ser.

O polícia acabou por ir embora e a ex-concorrente deixou um desabafo em jeito de recado a quem a segue: «Ontem recebi uma mensagem, aqui, no meu Instagram, que dizia: 'Bazar que está sempre fechado.' E respondi que não, que estava sempre aberto, porque era uma loja online».

Num outro storie, Sónia Jesus contou ainda que foi acusada de usar a sua loja para lavar dinheiro e não deixou os seguidores sem resposta: «Não, não é para lavar dinheiro, se calhar é para lavar línguas. As pessoas não têm mesmo mais nada que fazer e só vivem com o mal dos outros», disse indignada.

«O meu Bazar é legal. Para quem não sabe, tenho empresa aberta. Estou 100% legal. Até porque, tendo em conta a propaganda que faço no meu Instagram, se não estivesse legal, já tinha levado com eles [com a polícia], com certeza», sublinhou a ex-concorrente.

Sónia Jesus acrescentou: «Por isso, preocupem-se mais com a vossa vida. Claro que este recado é para quem não tem mais nada para fazer e me deseja mal». sublinhou. Só se preocupam em infernizar a vida à Sónia. Por amor de Deus! Cansa-me o facto de só me quererem e desejarem mal. Mas tudo o que fazemos de mal não pagamos lá em cima, pagamos aqui mesmo, o karma existe», rematou.

Veja o vídeo na íntegra em cima!