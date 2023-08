Sónia Jesus recebe «mensagem do universo» sobre o noivo ? Saiba o que aconteceu!

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou com os seguidores um episódio que se passou consigo, relacionado também com o noivo, Vítor Soares, que ainda se encontra detido.

«Entretanto por coincidência ou não, pego no telemóvel às 23h23, fui pesquisar e...», começou por revelar Sónia Jesus, através das stories do Instagram.

A ex-concorrente mostrou de seguida a mensagem que lhe apareceu na pesquisa, com uma fotografia sua e do noivo no fundo do telemóvel: «Fortaleça a fé em si» (...) «Você precisa ter em mente que as dificuldades não vão durar para sempre».

«Você tem força e coragem para traçar o seu caminho de sucesso (...) controlando a impulsividade, a negatividade e a instabilidade, você vai construir bases sólidas nas quais se vai amparar em outros momentos difíceis», lê-se ainda na mensagem.

Depois de partilhar a mensagem, Sónia Jesus deixou uma pergunta aos seguidores: «Coincidência ou o universo a enviar-me uma mensagem?».

Recorde-se que Vítor Soares, carinhosamente tratado por Vitó, pela noiva e família, está detido desde junho do ano passado, por alegadas suspeitas de tráfico de droga.

Sónia Jesus e Vítor Soares têm três filhos em comum: Maiara, de 11 anos, Naísa, de sete, e Fabian, que faz um ano no próximo mês de setembro.