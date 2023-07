Sónia Jesus mostra aventuras da família em parque aquático. Veja as imagens!

Sónia Jesus e Vitó separados? A ex-concorrente esclarece tudo em exclusivo no TVI Extra!

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou imagens suas e da família num parque aquático, em clima de diversão e boa disposição.

Nas stories do Instagram, Sónia Jesus mostrou os filhos e outros familiares a divertirem-se no parque e partilhou também imagens do filho mais novo, cada dia mais crescido.

Recorde-se que para além de Fabian de 9 meses, Sónia Jesus é também mãe de Naísa, de 8 anos e Maiara de 11, todos fruto da sua relação com o companheiro, Vítor Soares.

