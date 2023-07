Sónia Jesus faz desabafo: «É só preciso seguir em paz»

Sónia Jesus e Vitó separados? A ex-concorrente esclarece tudo em exclusivo no TVI Extra!

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», recorreu às redes sociais para fazer uma reflexão, em jeito de desabafo.

Nas stories do Instagram, Sónia Jesus partilhou uma mensagem já feita, que dizia: «Às vezes, Deus não te vai livrar dos problemas, mas sim capacitar-te para vencê-los».

«Às vezes, Deus não te vai livrar dos desafios, mas dá-te sabedoria para passar por eles. Às vezes, Deus não vai remover as cobras do teu caminho, mas vai tornar-te imune ao veneno delas», lia-se ainda no post.

Sónia Jesus rematou a reflexão com uma frase, escrita por si, em jeito de conclusão: «É só preciso seguir em paz».

