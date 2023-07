Sónia Jesus faz desabafo: «Esta semana tem-me mostrado coisas inexplicáveis»

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», recorreu às redes sociais para fazer um desabafo, mostrando-se agradavelmente surpreendida com as «maravilhas» do nosso Portugal.

A passar uns dias de férias em Lisboa, com a amiga e também ex-concorrente, Joana Diniz e as famílias de ambas, Sónia Jesus elogiou o nosso país, ao descobrir um pequeno paraíso.

«Eu estou completamente impressionada com este lugar. Até podia dizer que me estava a sentir no mar das Maldivas, só que não. Estamos em Portugal e foi preciso eu vir passear com a família para eu descobrir sítios lindos», afirmou.

A ex-concorrente acrescentou: «Este dia, esta semana tem-me mostrado coisas inexplicáveis, mas depois eu tenho muito para vos contar. Lindo! Estamos em Portugal, não estamos nas Maldivas e até a Mayara (filha) está chocada. Não sabia que em Portugal existia coisas tão lindas».

Veja o vídeo do desabafo em cima!