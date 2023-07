Preocupada com o filho, Sónia Jesus pede ajuda: «Palpites do que possa ser?»

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», mostrou-se preocupada com umas borbulhas que apareceram no filho mais novo, Fabian, de nove meses e pediu ajuda aos fãs para decifrar o que poderia ser.

Nas stories do Instagram, a ex-concorrente partilhou duas fotografias das borbulhas no corpo do menino e questionou: «Palpites do que possa ser estas bolhas?»

De imediato recebeu respostas dos seguidores a dizer que se tratava de varicela. «Será? Amanhã já tem pediatra», respondeu Sónia Jesus.

Recorde-se que para além de Fabian de 9 meses, Sónia Jesus é também mãe de Naísa, de 8 anos e Maiara de 11, todos fruto da sua relação com o companheiro, Vítor Soares.