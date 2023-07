Sónia Jesus partilha foto inédita do filho bebé: «O mais fofo que vão ver hoje»

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou uma fotografia inédita do filho mais novo, Fabian, que faz as delícias dos fãs e seguidores.

Nas stories do Instagram, Sónia Jesus mostrou o pequeno Fabian vestido com uma camisola do Futebol Clube do Porto: «O mais fofo que vão ver hoje na vossa tela», lê-se na legenda da fotografia.

Recorde-se que para além de Fabian de 9 meses, Sónia Jesus é também mãe de Naísa, de 8 anos e Maiara de 11, todos fruto da sua relação com o companheiro, Vítor Soares.

Veja a imagem em baixo: