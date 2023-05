Sónia Jesus rendida a outra ex-concorrente do «Big Brother»: «É família de coração»

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», mostrou-se rendida a uma colega do mesmo reality-show, adiantando que já fez muito por si e é como se fosse família.

Em declarações exclusivas à «SELFIE», Sónia Jesus revelou que se trata de Joana Diniz, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e mais tarde do «Big Brother - Duplo Impacto», onde se conheceram e ficaram amigas.

«A Joana tem sido muito importante, a Joana tem-me surpreendido muito pela positiva», afirmou à SELFIE», acrescentando: «Ela está sempre à distância de uma chamada. Sei que, se precisar de alguma coisa, posso contar com ela. Tem feito muito por mim. E é família de coração».

A ex-concorrente explicou ainda à referida publicação: «Quando a Joana saiu (do «Duplo Impacto), pedi-lhe para ela contactar o Vitó e as minhas filhas para falar com eles e ver se estava tudo bem», disse.

«Ainda assim, pensei que ela se ia esquecer. Mas não. Assim que saí, percebi que ela, mal saiu, tinha ligado ao Vitó à 01:30 horas. A partir daí, apercebi-me de que era realmente amiga e que se preocupava comigo e com a minha família», afirmou Sónia Jesus à «SELFIE».