Sónia Jesus prestes a reencontrar-se com o noivo Vitó. Veja aqui as palavras emocionadas.

Após a a leitura da sentença do noivo Vítor Soares, a pena de prisão efetiva com a possibilidade de cumprir a pena em regime domiciliário, Sónia Jesus, a ex-concorrente do Big Brother faz partilha no Instagram.

A ex-concorrente começa por escrever: «Quem se sente feliz está bem consigo mesmo.

É uma pessoa bem resolvida sabe aproveitar o lado bom das coisas e aprender com o que não foi bom.».

«Gente feliz não culpa as pessoas pelas suas frustrações e desenvolve uma inteligência emocional para resolver as suas próprias questões internas.», acrescenta.

«Quem é feliz sabe que todas as emoções, tanto as positivas como as negativas trazem boas lições, e por isso, sabe dar o devido valor aos bons momentos, as boas pessoas, a todas as coisas que realmente importam. Quem é feliz de verdade não perde tempo, nem sente vontade de prejudicar ninguém, vive sua vida numa boa, agradecendo a benção que é viver!», adianta Sónia Jesus.

A ex-concorrente conclui e questiona os seguidores: «Palavras sábias! Eu sou uma mulher feliz! E tu és uma pessoa feliz?».

No story seguinte, Sónia Jesus partilha um sticker onde aparece um casal e uma barra que diz «loading», o que significa que está quase a reencontrar o noivo.

