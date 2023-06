Sónia Jesus sobre Vitó: «O mais difícil é lidar com a saudade»

No TVI Extra recebemos Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother. Faz agora um ano que Vitó, namorado de Sónia Jesus foi detido e daqui a poucos dias será a próxima audiência.

«Estou tranquila, plena, finalmente começou o dito julgamento pois vivi um julgamento público durante este ano todo», assume a ex-concorrente explicando que é mais difícil este julgamento público.

Sónia Jesus explica «O mais difícil é lidar com a saudade». A ex-concorrente assume que a própria e as filhas estão com muitas saudades do pai no entanto garante que as filhas estão bem.

A ex-concorrente recorda que foi alvo de críticas e afirmações falsas durante as audiências, pois por não ter comparecido julgava-se ter terminado a relação com Vitó. Sónia Jesus afirma «É completamente mentira eu ter abandonado o Vitó, eu sendo testemunha não posso estar dentro da sala de audiência».

A ex-concorrente relembra também que a pior fase foi ter ouvido um comentário de que as filhas lhe poderiam ser retiradas: «Foi o pior momento da minha vida, entrei em desespero».

Sónia Jesus confirma que Vitó está otimista.