Sónia Jesus assinala data especial com registo único do companheiro

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother» assinalou os 13 anos de relação com o companheiro e pai dos filhos, Vítor Soares, com um registo fotográfico cheio de amor e cumplicidade dos dois.

Nas stories do Instagram, esta quarta-feira, Sónia Jesus partilhou uma fotografia com o seu «Vitó», assinalando a data de 5 de julho de 2010 e depois o número 13, marcando os 13 anos que estão juntos.

Já no dia anterior, a ex-concorrente foi questionada por um seguidor sobre se ainda estava com Vítor Soares e a resposta não tardou, sem hesitações: «Juntos e o amor mais forte que nunca», respondeu.

Recorde-se que Sónia Jesus e Vítor Soares têm três filhos em comum: Naísa, de oito anos, Maiara, de 11, e Fabian, de nove meses.