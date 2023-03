Sente-se sempre cansado? Use este método militar para dormir as horas suficientes e adormecer em dois minutos

O sono é algo que, desde que nascemos, sempre fez parte da nossa vida e que, por isso, podemos estar tão habituados a ele que não pensamos muito nas suas implicações.

Durante o sono não estamos alerta, estamos vulneráveis e indefesos. De um ponto de vista evolucionário, se o sono não fosse completamente essencial seria totalmente contraproducente para a nossa sobrevivência. No entanto, milhares de espécies no reino animal desenvolveram esta capacidade.

Um estudo de 2018, citado pela Inc. Magazine, conclui que as pessoas que dormem regularmente entre cinco e seis horas por noite são 19% menos produtivas do que as pessoas que dormem entre sete e oito horas. Se dormirem menos de cinco horas a percentagem dispara para 30%!

A investigação revelou que estas falhas de sono dificultam qualquer tarefa que requeira vários passos, concentração, pensamento crítico ou resolução de problemas e no que toca a tempo de reação, dormir menos de quatro horas é o equivalente trabalhar depois de beber cinco cervejas.

Embora uma pequena percentagem da população consiga trabalhar com cinco horas de sono ou até menos, a maioria das pessoas não pertence a este grupo e por isso vai precisar de algum tipo de rotina de sono.

O site da Inc. Magazine apresenta uma rotina militar para resolver os problemas de sono.

No exército, todos os soldados levantam-se às 5h da manhã e deitam-se às 21h, independentemente das suas preferências. Ao fazer isto todos os dias, os seus corpos habituam-se a esta rotina e “sabem” que quando chega aquela hora é o momento de ir dormir: a isto chama-se disciplina de sono.

Criar uma rotina consistente para o sono que “obriga” a dormir entre sete e nove horas por dia requer prática, mas pode ser essencial para poder dar o seu melhor no dia-a-dia, não só a nível profissional, mas também pessoal e familiar.

Então como deve começar?

Decida uma hora a que se quer levantar de acordo com os seus compromissos, e a partir daí escolha uma hora a que se quer deitar que o permita dormir sete a oito horas, explica a Inc. Magazine.

Se tem de levantar-se às 7h00, por exemplo, experimente deitar-se às 23h00. Tenha em conta o tempo que costuma demorar a adormecer! Depois, relaxe, mas não pense em adormecer. Tentar adormecer é contraproducente, por isso, tente apenas estar calmo e relaxado.

Se demorar a adormecer não há problema. Mas, não durma durante o dia. Vá dormir à noite, à mesma hora, e repita o processo. Dentro de algum tempo, o seu corpo irá começar a adaptar-se e saberá que essa é a hora de adormecer.

Para adormecer mais depressa, o exército norte-americano desenvolveu uma rotina de dois minutos para os soldados conseguirem adormecer rapidamente. Em apenas seis semanas, os militares passam a conseguir adormecer em menos de dois minutos, mesmo num ambiente barulhento e depois de consumir cafeína.

Relaxe os músculos do rosto cara. De olhos fechados, inspire e expire profunda e lentamente. Não mexa os ombros ou mãos, liberte toda a tensão, relaxe o pescoço e as costas. Sinta-se a afundar-se na cama enquanto continua a respirar profundamente. Relaxe primeiro o braço direito e depois o esquerdo. Relaxe o peito ao expirar e em seguida as pernas. Comece com a coxa, gémeos, tornozelo e termine com o pé, repetindo o processo com a outra perna. Limpe a sua mente: é difícil não pensar em nada, por isso, pense em algo que o relaxe. Se não funcionar, repita várias vezes a mesma frase mentalmente: “não estou a pensar em nada”, por exemplo.

Não se esqueça que a prática e a rotina são o mais importante. Não se preocupe se não funcionar perfeitamente da primeira vez. Foque-se em acordar e adormecer à mesma hora todos os dias. O método militar pode não pôr a dormir instantaneamente nas primeiras vezes, mas com a repetição vai conseguir.

Encare o sono como um investimento na sua vida pessoal e profissional e comece a dormir melhor já hoje.