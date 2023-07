Entre lágrimas e abraços, Soraia Moreira celebra conquista especial. Veja tudo

Soraia Moreira e Daniel Guerreiro de boca aberta com perguntas indiscretas

Soraia Moreira, vencedora do Big Brother 2020, partilhou com os seguidores a sua reação ao saber que tinha entrado no Mestrado de Jornalismo, uma conquista que tanto queria alcançar.

Num vídeo, partilhado na sua página de Instagram, Soraia Moreira mostra-se em frente ao computador, a descobrir se tinha ou não sido aceite e quando teve a confirmação do «sim», a reação foi emocionante, culminando com um abraço, entre lágrimas, à mãe.

«Descobre comigo se entrei no Mestrado de Jornalismo», começou por escrever. «Estou super feliz por ter esta oportunidade e super agradecida por poder aprender mais sobre a minha paixão», acrescentou, já depois de saber o veredito final.

A ex-concorrente acrescentou: «Obrigada à minha família e em especial aos meus amores, que me deram força para a entrevista e nunca duvidaram que poderia lá chegar».

