CARA A CARA. Soraia Moreira lamenta: "A oportunidade ainda não surgiu"

Durante a respetiva participação no "Big Brother 2020", da TVI, reality show que acabou por vencer, Soraia Moreira admitiu, por diversas vezes, que tinha o sonho de ser apresentadora de televisão.

Quase três anos depois, a jovem admitiu, no âmbito da segunda edição da nova rubrica da SELFIE, CARA A CARA, que a oportunidade com que sempre sonhou "ainda não surgiu".

"Continuas a sonhar muito com o mundo da televisão? Em que registo?", perguntou-lhe o noivo, Daniel Guerreiro .

"Eu quero ser apresentadora de televisão. Tive algumas propostas que não se concretizaram e depois tive uma proposta para ser repórter da RTP África, que é para começar este ano mas, com viagens e trabalho, ainda não me organizei suficientemente bem ou entrei no ritmo para, depois, quando estou de folga, ao fim de semana, conseguir pô-la em prática. Acho que isso me pode levar a algum lado e já fico maravilhada com a experiência... o facto de entrevistar, que é o que gosto de fazer. Atualmente, o meu trabalho também tem um bocadinho um disso, mas não é na televisão", começou por responder Soraia Moreira.

"Eu sei que não há lugar para todos ao mesmo tempo, na televisão portuguesa. Portugal é um país pequenino. Por exemplo, a minha amiga Thelminha, ganhou o 'Big Brother Brasil' no mesmo ano em que eu ganhei o 'Big Brother 2020', é, atualmente, apresentadora da TV Globo. Chegou a um patamar muito grande. Acho que, em Portugal, há um certo estigma, mas creio que, com o passar do tempo, tende a desaparecer", continuou.

"Mas acho brutal ter entrado e vencido o 'Big Brother 2020'. Aconteceram-me coisas muito boas, mas a oportunidade que eu pensei que iria surgir... aquela, aquela, ainda não surgiu. Deus queira que surja e que eu também faça por isso", afiançou.

No entanto, a noiva de Daniel Guerreiro admitiu que pensava no que iria ser o respetivo futuro durante a passagem pela "casa ais vigiada do País", há três anos. "Mas, no fundo, como estávamos na televisão e na TVI pensávamos: 'o que nos vai acontecer assim de fenomenal?'", rematou.

