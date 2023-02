Quando e como será o casamento de Soraia Moreira e Daniel Guerreiro? Casal diz o que espera do grande dia

O look estrondoso de Bárbara Parada após a separação de Miguel Vicente (Fotos)

Ex-concorrentes do Big Brother arrasam na Gala da TVI! Veja as fotos

Soraia Moreira e Daniel Guerreiro estiveram presentes na gala dos 30 anos da TVI e falaram em exclusivo com o digital da TVI sobre a participação no Big Brother e a nova fase das suas vidas, com um casamento à porta.

«Eu venci o Big Brother, realmente mudou a minha vida para melhor. Tive oportunidades excelentes, estou super feliz e estou aqui hoje com o homem que amo ao meu lado», disse Soraia Moreira.

Questionados sobre se estavam prontos para encontrar o amor dentro da casa mais vigiada do País, as respostas foram díspares. «Eu não estava a contar com isso, ela estava pronta, prontíssima», disse Daniel Guerreiro. «Eu fui de coração aberto», completou Soraia Moreira.

Sobre o casamento, o casal revelou que será só em 2024. «Vai ser para o ano. Queremos que esteja bom tempo, queremos ter as pessoas importantes ao pé de nós. Um casamento pequenino, simples», disse Daniel Guerreiro. Soraia acrescentou: «Com um vestido lindo e maravilhoso, na praia, com a nossa família presente, uma coisa romântica».