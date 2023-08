Soraia Moreira arrasa com look festivaleiro e Daniel Guerreiro não resiste: «Linda da minha vida»

Soraia Moreira encontra-se com a vencedora do Big Brother Brasil: «Que mulher fenomenal»

Soraia Moreira, ex-concorrente do Big Brother, utilizou o Instagram para partilhar um vídeo do look escolhido para o Festival Sol da Caparica.

«What a time to be alive 🌞✨ Que festival 😍✨🫶🏾🌞», escreve a ex-concorrente.

Daniel Guerreiro, noivo de Soraia Moreira e também ex-concorrente do programa onde se conheceram, fica rendido à sua beleza e comenta: «Linda da minha vida ❤️❤️».

Para o look do festival, a ex-concorrente escolheu uns calções de ganga, um top estilo corpete azul claro e umas botas Texanas, à «cowboy».

Soraia Moreira caprichou também no penteado e na maquilhagem, usando tranças no cabelo e maquilhagem com glitter no rosto.

Veja aqui o vídeo do look de Soraia Moreira.