O programa de que todos falam! Afinal, o que é o Star Park?

A TVI estreou neste sábado, 19 de abril, o “Star Park”, o novo programa apresentado por Pedro Teixeira e Diogo Amaral.

O novo formato conquistou, desde o primeiro episódio, a atenção do público com um formato original e um elenco recheado de rostos bem conhecidos.

Na emissão, marcaram presença três duplas de celebridades: Rita Pereira e Marta Melro, Sílvia Rizzo e Iva Domingues, e ainda Tiago Teotónio Pereira com Gonçalo Pitaça. Juntas, enfrentaram desafios inesperados num cenário pouco habitual para este tipo de competição — um parque de estacionamento subterrâneo!

O programa distingue-se pelo seu ambiente irreverente e provas cheias de humor, onde criatividade, destreza e rapidez são postas à prova. As equipas são acompanhadas por duas figuras centrais: o Chefe da Oficina, uma figura exigente que garante o rigor e a disciplina do jogo, e um apresentador provocador e bem-humorado, responsável por conduzir o programa com comentários espirituosos e momentos de descontração.

Cada episódio é composto por três rondas iniciais, após as quais a equipa com menor pontuação é eliminada. As duas restantes enfrentam-se depois em mais duas provas, com o objetivo de garantir um lugar na semifinal.

A final reúne as três equipas vencedoras das semifinais numa disputa épica. Em provas ainda mais exigentes e hilariantes, cada equipa faz de tudo para somar o maior número de pontos e alcançar a vitória.

No fim, a equipa com a pontuação mais alta é coroada grande campeã!

Com uma mistura de competição, entretenimento e figuras públicas queridas do público português, “Star Park” promete continuar a animar os serões de sábado.