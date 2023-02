Susana Almeida explica o motivo da sua ausência durante 20 anos: «Eu desapareci e acho que devia ter dado a cara algumas vezes»

Susana Almeida, ex-concorrente da primeira edição do Big Brother, emitido em 2000, esteve presente nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, no programa Goucha, onde revelou o motivo do seu «desaparecimento» ao longo de 20 anos.

«Eu queria voltar à minha vida, àquela aldeia. Queria voltar a ter uma vida que eu pudesse ir a qualquer lado e as pessoas não me reconhecerem e deixar de ser a Susaninha do «BB».», começou por dizer.

«Eu tenho de agradecer a todos os portugueses e portuguesas porque sempre me trataram com tanto carinho e com tanto amor e eu acho que estou em falta com essas pessoas porque eu desapareci e acho que devia ter dado a cara algumas vezes, que era uma forma de gratidão», clarificou.

A ex-concorrente acabou por fazer um apelo a todos os portugueses que a apoiaram: «Vou dizer muito obrigada a todos e um beijinho muito grande para todos vocês, obrigada do coração!».