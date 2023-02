Susana Almeida relembra a sua amizade com Zé Maria no Big Brother: «Identificava-me com aquilo que ele gostava». Saiba tudo!

Susana Almeida, ex-concorrente do primeiro reality show da TVI, Big Brother, emitido em 2000, tinha apenas 25 anos quando entrou no programa e ficou conhecida no País como a «cabeça-amarela».

A ex-concorrente, que conquistou o 2º lugar, esteve presente nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, no programa Goucha, onde falou do seu percurso no programa.

«Na primeira semana quis desistir. Começaram-me a sentir-me deslocada e eu também.», começou por contar.

Susana Almeida criou uma amizade muito forte com o seu rival, que foi vencedor dessa edição, Zé Maria: «Com o Zé Maria identifiquei-me logo. Eu acho que era do meio que ele vinha, da humildade, da simplicidade, e eu identificava-me com o tipo de pessoa».

«Ele gostava daquilo que eu também gostava e no fundo eu tinha uma afinidade com ele, identificava-me com aquilo que ele gostava e era uma pessoa respeitadora.», acrescentou.

«Tirando isso, houve momentos, na primeira semana, que a minha vontade era sair», concluiu.