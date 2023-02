Susana Almeida, do primeiro Big Brother, reaparece em público! Veja como está hoje

Susana Almeida está de volta à vida pública. Desaparecida durante anos dos holofotes da fama, a ex-concorrente do primeiro Big Brother marcou presença na emissão especial «Parabéns, TVI», tendo se reencontrado com Teresa Guilherme e com outros ex-concorrentes.

No dia em que a TVI celebrou 30 anos, vários ex-concorrentes do Reality show juntaram-se para surpreender Teresa Guilherme. Além de Susana Almeida, Sérgio Vicente, Tatiana Madureira, Nando e Catarina Cabral estiveram à conversa com a apresentadora, numa emotiva entrevista.

Susana Almeida, ex-concorrente do primeiro reality show da TVI, Big Brother, emitido em 2000, tinha apenas 25 anos quando entrou no programa e ficou conhecida no País como a «cabeça-amarela».

O convívio entre os vários ex-concorrentes, fez nascer uma paixão platónia de Zé Maria, ex-concorrente que venceu o programa. Apesar disso, os dois ficaram grandes amigos.

Percorra a galeria para ver como está hoje