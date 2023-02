Susana, a «cabeça-amarela», recorda o primeiro Big Brother: «Na primeira semana a minha vontade era sair»

Há 22 anos, Susana ficou em segundo lugar no «Big Brother»: «Estava toda a tremer»

Após vários anos afastada do olhar público, Susana Almeida sentou-se à conversa com Manuel Luís Goucha para recordar a sua passagem pelo maior reality show do mundo, o Big Brother.

«Nunca mais vou esquecer. Aquela música tem um sentido muito especial. Vivi aquilo e vou continuar a viver sempre», começou por deixar claro Susana, que explicou ainda ter-se inscrito com o seu namorado: «Vimos o anúncio na televisão a passar, nem sabia muito bem o que era (…) Ele nunca chegou a ir a nenhuma audição».

Sobre a reação do público à sua prestação, Susana realçou o quão grandiosa fio a receção ao regressar à sua aldeia: «Toda a gente viu, toda a gente apoiou e gostou. Na altura eu tive uma receção, quando regressei do programa». «Eu quando saí, dava por mim a pensar: mas o que é isto? Eu sou uma pessoa normal…», recorda ainda a segunda classificada da primeira edição do reality show.

Durante a conversa houve ainda tempo para recordar um dos momentos mais mediático dessa edição, o pontapé de Marco a Sónia: «Foi estranho, foi uma revolução lá dentro (…) nunca deveria ter acontecido, a discussão e o ato em si, criou desconforto»