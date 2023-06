Susana Dias Ramos já tem uma forte presença nas redes sociais, seja através do conteúdo que vai partilhando com os seguidores do seu dia-a-dia ou do Podcast 100 Tabus que lança semanalmente, onde aborda os mais diversos temas relativamente à sexualidade.

Esta quarta-feira, 21 de junho, Susana Dias Ramos alcançou os 200 mil seguidores na sua página de Instagram e partilhou nos stories este marco.