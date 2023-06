Em exclusivo, Tatiana Boa Nova fez declarações sobre as críticas de que foi alvo: «É só uma cicatriz»

Tatiana Boa Nova, foi alvo de polémica, nas redes sociais, por ter publicado uma fotografia no Instagram, a pousar em biquíni, exibindo, uma cicatriz na região do peito.

Foi no programa TVI Extra que a ex-concorrente do Big Brother 2022, não se mostrou indiferente às críticas a que foi alvo e prestou declarações exclusivas.

A antiga participante da «Casa dos Segredos» começou por garantir que não tem complexos com a cicatriz: «Já a tenho há muito anos. Já estou mais do que habituada a lidar com ela, não é nada que me cause depressão ou que ache horrível. É só uma cicatriz».

A nortenha, admitiu que ficou incomodada com alguns dos comentários que fizeram a criticarem a ex participante da «Casa dos Segredos»: «Há coisa de um mês, fiz uma cirurgia às mamas, porque perdi muito peso. Fiz mastopexia, para tirar a pele e levantar o peito, e as pessoas associaram a cicatriz ao ter posto silicone. Começaram a associar a cicatriz a uma cirurgia mamária e começaram logo a dizer que, antes, estava melhor, porque não era plastificada. Aliás, não percebo as pessoas: se, antes, estava gordinha, devia emagrecer; agora, estou magra, mas, antes, é que estava melhor...».

«Muitas vezes, é difícil. Não é difícil, ao ponto de ficar horas a pensar naquilo, porque as redes sociais são um part-time que utilizo para promover o meu trabalho, as minhas parcerias... Não vivo das redes sociais, mas custa-me. Os comentários são, sobretudo, de mulheres que têm idade para serem minha mãe ou avó. Olho para a minha família e não consigo imaginar a minha mãe, a minha tia ou a minha avó a tecer aquele tipo de comentários», acrescentou.

«Sigo muita gente e, se não me identifico com alguém ou alguma coisa, não começo a fazer comentários depreciativos. Se não vai acrescentar nada...», complementou.