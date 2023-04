Após operação, Tatiana Boa Nova foi alvo de críticas e respondeu à letra: «um pouco rude»

Pedro Soá fala sobre o fim do noivado com a ex-companheira Ana

Tatiana Boa Nova, ex-concorrente da última edição do Big Brother, submeteu-se a uma mastopexia, cirurgia estética para corrigir o peito. Ainda a recuperar da operação a nortenha fez um direto no Instagram onde foi alvo de críticas.

«Que tristeza de notícias... Eu num hospital por causa de um cancro e a menina está preocupada porque vai fazer uma lipoaspiraçao e por cabelo [o marido de Tatiana Boa Nova, Ruben Boa Nova, realizou um transplante capilar]?! Isto é gozar com quem realmente precisa de ser tratado... Cresça», disse uma seguidora.

«Desejo-lhe as melhoras, de coração. Tenho consciência de que, tal como a Ana, há imensas pessoas a lutar pela vida no hospital. O que não me impede de partilhar com as pessoas que me são queridas a cirurgia que fui fazer, pois sei que há muitas mulheres que também gostavam de fazê-la...», defendeu a empresária.

«A minha intenção foi mostrar a realidade da cirurgia estética e fazer acreditar que, no início, não é um mar de rosas. Nada comparado ao seu problema, porque não há comparação possível. Mas acho que uma coisa não tem nada que ver com outra. Desejo-lhe as melhoras e que corra tudo bem», frisou Tatiana.

Tatiana Boa Nova terminou a «live» classificando o comentário da seguidora «um pouco rude». «Mas entendo que não esteja na sua melhor fase. Partilhar o meu conteúdo não é, de todo, gozar com quem precisa de ser tratado. Mas, sim, mostrar a muitas outras mulheres que sonham e querem melhorar a auto-estima como funcionam estes processos. Melhoras», acrescentou.