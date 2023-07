Tatiana Boa Nova mostra resultado de cirurgia ao peito. Veja tudo!

Tatiana Boa Nova recebe críticas por mostrar cicatriz no peito. Saiba tudo

Tatiana Boa Nova reage às críticas por mostrar cicatriz no peito

Tatiana Boa Nova, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», mostrou o resultado de cirurgia que fez para remover as peles do peito, devido à perda de peso.

«Aqui está o resultado da minha mastopexia realizada pela Dra Rita Valença», começou por referir, na sua página de Instagram, mostrando o antes e depois da cirurgia.

A ex-concorrente explicou o motivo da intervenção estética: «Após perder quase 18 kgs já só tinha muita pele nas mamas, e decidi remover as peles e colocar uma prótese».

«Adorei o resultado super natural, toda a atenção e acompanhamento e estou muito feliz com o resultado», rematou.

Veja aqui o resultado: