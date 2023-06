Tatiana Madureira sobre cancro do ovário: «Tens dois dias, senão tu morres»

Tatiana Madureira do «Big Brother 4» recorda palavras do médico: «Tens dois dias, senão tu morres»

Bruna Gomes celebra data especial: “1 ano do dia mais inesquecível de todos”

Cristina Caras Lindas: «Eu estive a morrer, já passei por tudo, mas isto é a pior coisa do mundo»

Após cancro no ovário, Tatiana Madureira conseguiu engravidar: «Ajoelhei-me aos pés da Nossa Senhora»

Tatiana Madureira revela sexo do bebé em direto. Veja aqui!

Tatiana Madureira, ex-concorrente do Big Brother 4 em 2003 no qual se consagrou a segunda classificada, esteve no Dois às 10 a falar sobre a sua vida profissional e pessoal.

Em 2013, a ex-concorrente enfrentou um cancro no ovário e esteve anos na luta contra a doença. «Eu estava a fazer uma massagem e senti uma dor no fundo da barriga. Fiz análises e acusaram logo valores que indicavam ter algum tumor», revela Tatiana Madureira.

A ex-concorrente recorda palavras do médico: «Tens dois dias, senão tu morres», Tatiana Madureira confessa que de certa forma agradeceu o pragmatismo. «O cancro do ovário não dá sintomas e quando dá já é tarde demais», acrescenta a ex-concorrente, sublinhando: «Se não descobrisse, tinha morrido».

Tatiana Madureira confessa que não quis revelar que tinha a doença até estar curada: «Eu vou estar a partilhar o quê? O que é que eu vou ganhar em andar a dizer? É muito pessoal».

A ex-concorrente é agora mãe do filho Lucas e está novamente grávida de 6 meses.