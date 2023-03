Orçamento familiar em risco? Saiba o que é a taxa de esforço

Com a subida dos juros, as prestações de crédito têm vindo a aumentar consecutivamente. E como consequência, a taxa de esforço de muitos portugueses está cada vez mais elevada, o que coloca em risco o orçamento das famílias.

Se não sabe o que é a taxa de esforço ou como calculá-la, esclareça as suas dúvidas neste artigo.

O que é a taxa de esforço?

A taxa de esforço não é mais do que um indicador que reflete o peso das prestações de créditos (em percentagem) no rendimento líquido de um agregado familiar.

Se vai contratar um crédito, os bancos vão medir o risco de lhe concederem esse financiamento. E um dos pontos a considerar é a sua taxa de esforço. Através desse cálculo, o banco identifica o valor máximo de empréstimos que consegue suportar.

Quando pretende contratar um crédito habitação e não tem mais nenhum empréstimo, é recomendável que a sua taxa de esforço não ultrapasse os 30%.

Já no caso de ter mais do que um crédito contratado, o valor máximo da taxa de esforço é de 50%. De acordo com as regras do Banco de Portugal, acima desta percentagem, as entidades financeiras não devem conceder um novo financiamento.

Como pode calcular esta taxa?

Para calcular a sua taxa de esforço, basta saber o valor das prestações de créditos que paga todos os meses e o rendimento mensal líquido do agregado familiar. O cálculo é feito da seguinte forma:

Taxa de esforço = (Montante total de prestações de crédito/rendimento mensal líquido do agregado familiar) x 100

Imaginemos que o seu agregado familiar tem um rendimento líquido de 2.000 euros. Se a sua prestação de crédito habitação for de 450 euros, terá de fazer a seguinte conta:

Taxa de esforço = (450/2.000) X 100 = 22,5%

Agora suponhamos que, além dessa prestação de crédito habitação, tem um crédito automóvel com uma prestação mensal de 150 euros, mais um crédito pessoal com uma mensalidade de 200 euros.

Neste caso, o cálculo será:

Taxa de esforço = (800/2.000) X 100 = 40%

Se tiver dúvidas sobre os cálculos da sua taxa, pode utilizar o simulador de taxa de esforço.

É possível reduzir a taxa de esforço?

Sim, na maioria dos casos é possível reduzir a sua taxa de esforço, seja através da renegociação dos seus contratos de crédito ou através de um crédito consolidado (se tiver mais de dois créditos).

Caso tenha um crédito habitação com um spread elevado, pode tentar reduzi-lo. Atualmente, a maioria das instituições bancárias aplica spreads de 0,95% ou 1% aos novos contratos, havendo até bancos a oferecer um spread de 0,8% em determinadas circunstâncias.

Também pode baixar significativamente a sua taxa de esforço através da consolidação de créditos. Neste caso, pode consolidar todos os seus créditos ao consumo num só. Assim, fica com uma única prestação que, por norma, tem uma taxa mais reduzida, o que acaba por diminuir a sua taxa de esforço.