O seu telemóvel está cada vez mais lento? Faça isto e resolva o problema imediatamente

Quando compramos um telemóvel, no início funciona perfeitamente mas, ao longo do tempo, vai ficando mais lento a realizar as suas funções.

É este o seu caso? Isto acontece por inúmeros motivos e um deles pode ser o armazenamento do Google Chrome no seu Android, que tende a ficar cada vez mais saturado à medida que o vai usando. No TikTok, o influencer @jornadatop, que dá dicas na área da tecnologia, ensina passo a passo como resolver o problema.

Siga estes passos:

Abra o Google Chrome no telemóvel Clique nos três pontos no canto superior direito Clique na opção “configurações” ou “settings” Deslize até encontrar a opção “configurações do site” ou “site settings” Deslize novamente até encontrar a opção “dados armazenados” ou “stored data” Irão aparecer todos os sites aos quais acedeu neste browser. Pressione o botão em baixo que refere “limpar todos os dados”.

Se ficou com dúvidas, veja o tutorial: