O emocionante reencontro de Teresa Guilherme com ex-concorrentes do Big Brother!

20 anos depois, os concorrentes do «Big Brother» voltariam à casa?

Teresa Guilherme surpreendida por presente e mensagem de Zé Maria, vencedor do «Big Brother»

Teresa Guilherme marcou presença na emissão especial «Parabéns, TVI», que celebrou o 30º aniversário do canal e recordou alguns dos melhores momentos que viveu enquanto apresentadora do «Big Brother».

Vários ex-concorrentes do Reality show juntaram-se para surpreender Teresa Guilherme. Susana Almeida, Sérgio Vicente, Tatiana Madureira, Nando e Catarina Cabral estiveram à conversa com a apresentadora, numa emotiva entrevista, onde recordar os momentos mais impactantes que viveram na casa do «Big Brother».

Teresa Guilherme não conseguiu conter a emoção e, no final da conversa, recebeu uma surpreendente carta de Zé Maria, vencedor da primeira edição do Reality show, em 2000.