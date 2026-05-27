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“Terra Forte” estreia segunda temporada a liderar

  • Redação TVI Redação TVI
  • Há 2h e 26min
“Terra Forte” estreia segunda temporada a liderar - TVI
Exclusivo «Terra Forte»: Após sair da prisão, Rufino é agredido no casamento de Flor e Sammy

A segunda temporada de “Terra Forte” estreou com o pé direito na TVI. A novela tem gerado forte entusiasmo junto do público, tanto na televisão como nas plataformas digitais.

A segunda temporada de “Terra Forte” arrancou com resultados muito positivos, liderando no seu horário de exibição e confirmando o forte envolvimento do público com a nova fase da história.

Na primeira semana de emissão, a novela alcançou um total de quase 1 milhão e 709 mil espectadores, afirmando-se como uma das grandes apostas da ficção nacional da TVI.

O entusiasmo em torno do regresso de “Terra Forte” fez-se sentir também no digital. Na semana de estreia da nova temporada, o Instagram da TVI Novelas registou um crescimento de 20% nas visualizações face à semana anterior, enquanto o site verificou uma subida de 40% no número de utilizadores únicos.

Entre os principais motores de interesse do público destacaram-se a nova vida de Maria de Fátima/Carmen e o casamento de Sammy e Flor, momentos que têm marcado os primeiros episódios desta nova temporada.

A estreia revelou-se muito promissora, com a história a conquistar e a prender o público desde o primeiro momento, refletindo o forte entusiasmo dos espectadores em torno desta nova fase de “Terra Forte”. 

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