“Terra Forte” estreia segunda temporada a liderar

A segunda temporada de “Terra Forte” arrancou com resultados muito positivos, liderando no seu horário de exibição e confirmando o forte envolvimento do público com a nova fase da história.

Na primeira semana de emissão, a novela alcançou um total de quase 1 milhão e 709 mil espectadores, afirmando-se como uma das grandes apostas da ficção nacional da TVI.

O entusiasmo em torno do regresso de “Terra Forte” fez-se sentir também no digital. Na semana de estreia da nova temporada, o Instagram da TVI Novelas registou um crescimento de 20% nas visualizações face à semana anterior, enquanto o site verificou uma subida de 40% no número de utilizadores únicos.

Entre os principais motores de interesse do público destacaram-se a nova vida de Maria de Fátima/Carmen e o casamento de Sammy e Flor, momentos que têm marcado os primeiros episódios desta nova temporada.

A estreia revelou-se muito promissora, com a história a conquistar e a prender o público desde o primeiro momento, refletindo o forte entusiasmo dos espectadores em torno desta nova fase de “Terra Forte”.