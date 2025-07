«Terra Forte» já arrancou gravações no Brasil. Veja as imagens exclusivas da nova novela da TVI

A nova grande aposta da ficção nacional já está em marcha. “Terra Forte”, novela original escrita por Maria João Costa, iniciou oficialmente as gravações esta semana em Florianópolis, no Brasil, dando o pontapé de saída a uma produção ambiciosa que promete conquistar o público no final de 2025.

Com um enredo que cruza destinos entre Portugal e a América do Sul, a escolha da capital do estado de Santa Catarina como cenário traz uma paisagem tropical e uma energia nova à narrativa - um registo visual pouco explorado nas produções nacionais, que promete surpreender.

Vários elementos do elenco encontram-se já no Brasil, onde decorrem as primeiras filmagens. O projeto reúne alguns dos rostos mais populares da televisão portuguesa, numa história intensa, marcada por emoções fortes, relações complexas e reviravoltas inesperadas.

A estreia de “Terra Forte” está prevista para o último trimestre de 2025, reforçando a aposta da TVI na ficção nacional com histórias envolventes, elencos de excelência e uma realização com ambição internacional.

Veja as primeiras imagens da novela na galeria exclusiva que preparámos para si.