Tiago Carreira, o Lourenço dos «Morangos com Açúcar», já é pai!

Tiago Carreira participou na 4ª temporada dos «Morangos Com Açúcar», entre 2006 e 2007, onde deu vida ao divertido Lourenço quando tinha apenas 21 anos.

Agora, o ex-moranguito acaba de ser pai primeira vez. Alice nasceu no passado dia 15 de junho e o momento do primeiro registo fotográfico da nova família foi partilhado nas redes sociais:

Após os MCA, o ator participou ainda em algumas produções no pequeno ecrã, como as novelas «Fascínios» e «Deixa-me Amar», além de ter feito parte do filme «Um Funeral à Chuva».

No entanto, desde 2012 (data do filme «Morangos com Açúcar», no qual entrou), Tiago Carreira nunca mais apostou na área da representação. De acordo com o Facebook do ex-moranguito, o eterno Lourenço, que se prepara para comemorar o seu 38º aniversário, é, atualmente, gestor de uma marca dedicada ao imobiliário.

Veja, agora, a galeria de fotografias, como está diferente e espreite ainda outros elementos do mesmo elenco.

Recorde também a participação do ator na série, no vídeo abaixo: