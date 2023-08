Tiago Graça e Lara Moniz reclamam dos constrangimentos provocados pelo Papa

Tiago Graça e Lara Moniz são muito ativos nas redes sociais desde que participaram no reality show O Triângulo. Os dois concorrentes saíram de casa para um programa de amigos, na zona de Lisboa, mas nem tudo correu da melhor forma. A meio do caminho, foram apanhados no meio dos condicionantes de trânsito provocadas pela vinda do Papa a Portugal para as Jornadas Mundiais da Juventude.

Tiago e Lara explicam que queriam ir ao brunch, mas foram obrigados a alterar os planos. «As estradas estão todas cortadas».

Veja também: Andreia, de Casamento Marcado, emocionada com comentários maldosos