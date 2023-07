Tiago Graça passeia de barco com o namorado e outra ex-concorrente d'O Triângulo. Veja tudo!

Tiago Graça, ex-concorrente d'O Triângulo, mostrou-se a passear de barco em Sesimbra, na companhia do namorado, Guilherme e de outra ex-concorrente da sua edição.

«Uma tarde linda com pessoas que me fazem feliz. A tour foi fantástica, se vierem a Sesimbra aproveitem», escreveu Tiago Graça na legenda do vídeo, no qual surge com Guilherme e também com Lara Moniz.

No vídeo, os três mostram-se bastante divertidos e bem-dispostos, num dia que parece ter sido muito bem passado. Veja a publicação em baixo: