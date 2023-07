«Aquilo que mais nos irrita um no outro»: Tiago Graça e o namorado revelam curiosidades sobre o casal!

O amor está no ar! As fotografias mais apaixonadas de Tiago Graça com o namorado

Foi no passado dia 13 de julho que, Tiago Graça, ex-concorrente do programa «O Triângulo», anunciou um novo projeto com o namorado, Guilherme: um Podcast «Quem disse isso?».

Esta quarta-feira, o casal anunciou nas redes sociais que esta tarde, vai sair o 3º episódio em todas as plataformas a partir das 18H, com o tema: «Vamos expor aquilo que mais nos irrita um no outro?».

No teaser do vídeo, podemos saber algumas coisas que irritam a ambos: Tiago Graça afirmou que Guilherme: «tem a mania de chegar atrasado a tudo». Guilherme revelou que o ex-concorrente é «muito esquisito com comida». No final do vídeo, Guilherme afirmou que é uma pessoa calma a conduzir e Tiago Graça atirou, na brincadeira: «Ai, demasiado…».

